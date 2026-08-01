«Стоянка Остров Крестовский I» в Якутии признана объектом культурного наследия. Фото: управление по охране объектов культурного наследия РС (Я)

В Нижнеколымском районе Якутии пополнился список охраняемых государством археологических памятников. Объект с названием «Стоянка Остров Крестовский I» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Уникальную стоянку обнаружили в 2024 году во время второй комплексной биолого-археологической экспедиции. Исследование организовали Академия наук Якутии, Арктический научно-исследовательский центр республики, Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, ООО «Якутархеология», Институт биологических проблем криолитозоны, национальный парк «Ленские столбы» и государственный природный заповедник «Медвежьи острова». По оценкам ученых, находка относится к неоэскимосским культурам и датируется примерно первой - второй половиной первого тысячелетия нашей эры.

Согласно приказу Управления, земельный участок в границах выявленного памятника теперь относится к землям историко-культурного назначения. Это значит, что на территории стоянки вводится особый режим использования. Проводить там археологические полевые работы, любые земляные, строительные, мелиоративные и хозяйственные работы можно только при условии обязательного обеспечения сохранности объекта. Кроме того, закон гарантирует доступ граждан к памятнику.

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