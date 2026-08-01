Вырвала телефон и переломила пополам: 40-летняя ревнивица ответит перед законом в Якутии

Женщина сломала телефон соперницы пополам из ревности в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нерюнгринском районе полицейские завели уголовное дело против 40-летней женщины, которая не совладала с эмоциями и сломала чужой телефон. История началась с ревности и закончилась визитом полиции. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В дежурную часть обратилась местная жительница и сообщила, что ей повредили сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Оперативники установили подозреваемую - ею оказалась 40-летняя уроженка Новосибирска. Как выяснилось, женщина заподозрила своего супруга в измене. Поводом стали частые звонки от заявительницы, которые та совершала ее мужу.

Недолго думая, ревнивая жена поехала к предполагаемой сопернице домой выяснять отношения. Разговор с оппоненткой не заладился, вспыхнул конфликт. В пылу ссоры женщина вырвала у хозяйки телефон и разломала его пополам, после чего выбросила обломки.

Открыто уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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