Якутск готовится к зиме с опережением графика. Фото: администрация Якутска

В Якутске подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов идет с небольшим опережением графика. Об этом на совещании под председательством главы города Дмитрия Садовникова доложил его заместитель Николай Александров. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По словам Николая Александрова, показатель готовности по паспортам уже составляет 56 процентов. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года эта цифра была ниже - 51 процент. Участники совещания заслушали доклады теплоснабжающих организаций и управ по округам. Выяснилось, что есть ряд локальных задач, которые необходимо решить до начала холодов, но в целом работа идет планово.

Активная подготовка развернута в жилом фонде - промывку внутридомовых систем центрального отопления уже провели в 1 540 многоквартирных домах из 2 371 подлежащего оценке. Промывка систем отопления выполнена почти во всех школах и детсадах города, общая готовность объектов образования и культуры превышает средние показатели по Якутску. Общий процент технической готовности городской системы тепло- и водоснабжения составляет 43 процента.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru