Жителей Ленска предупредили об отключениях света 3-11 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленске в начале августа пройдут плановые отключения электроэнергии. Энергетики проведут ремонтные работы на нескольких объектах, из-за чего жителям нескольких улиц придется на время остаться без света. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первая серия отключений затронет улицу Плановую. С 3 по 7 августа, а затем с 10 по 11 августа там ежедневно с 09:30 до 18:00 будут обесточены дома с 1 по 37. В течение дня предусмотрен перерыв на обед, когда электроснабжение будут временно восстанавливать. Причина - ремонт на воздушной линии, запитанной от комплектной трансформаторной подстанции «Спутник-2».

Второе отключение будет разовым и более коротким. 3 августа с 14:30 до 18:00 без света останутся дома в районе КТП «Заозерная». Под ограничение попадают несколько адресов:

- улица Строда;

- 2-й Нюйский переулок, 19;

- улица Чапаева - дома 79, 81, 83;

- нечетная сторона улицы Первомайская с 35 по 61 дом;

- улица Мирнинская с 26 по 52 дом;

- дома 48 и 50 на Строительной;

- дома 24 и 26 на Сунтарской;

- дома 20 и 22 на Портовской.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 8(41137) 23-112, 22-112, 30-750, 89294601112 и 89143073188.

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