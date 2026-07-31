Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ленске в начале августа пройдут плановые отключения электроэнергии. Энергетики проведут ремонтные работы на нескольких объектах, из-за чего жителям нескольких улиц придется на время остаться без света. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».
Первая серия отключений затронет улицу Плановую. С 3 по 7 августа, а затем с 10 по 11 августа там ежедневно с 09:30 до 18:00 будут обесточены дома с 1 по 37. В течение дня предусмотрен перерыв на обед, когда электроснабжение будут временно восстанавливать. Причина - ремонт на воздушной линии, запитанной от комплектной трансформаторной подстанции «Спутник-2».
Второе отключение будет разовым и более коротким. 3 августа с 14:30 до 18:00 без света останутся дома в районе КТП «Заозерная». Под ограничение попадают несколько адресов:
- улица Строда;
- 2-й Нюйский переулок, 19;
- улица Чапаева - дома 79, 81, 83;
- нечетная сторона улицы Первомайская с 35 по 61 дом;
- улица Мирнинская с 26 по 52 дом;
- дома 48 и 50 на Строительной;
- дома 24 и 26 на Сунтарской;
- дома 20 и 22 на Портовской.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 8(41137) 23-112, 22-112, 30-750, 89294601112 и 89143073188.
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