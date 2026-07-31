Кодовое слово - «самолет»: лжеследователь ФСБ заставил пенсионерку из Алдана отдать все деньги

Жительница Алдана слетала в Новосибирск и отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алданском районе 68-летняя женщина стала жертвой мошеннической схемы, которая растянулась на 10 дней. Общая сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Все началось со звонка якобы от сотрудника маркетплейса. Женщине сообщили о посылке и попросили продиктовать код из смс, что она и сделала. Буквально через несколько минут раздался новый звонок - на этот раз представился следователь ФСБ. Он заверил пенсионерку, что до этого с ней говорили мошенники, а он теперь будет вести ее дело.

Аферист убедил женщину, что ее старый банковский счет необходимо удалить, а все сбережения обменять на купюры новой серии через Центробанк. По его требованию пенсионерка купила новый телефон и сим-карту для секретного общения. Мошенник ежедневно звонил ей и запугивал уголовной статьей за разглашение информации.

Через неделю обработки женщина сняла со счета 3,5 миллиона рублей. Следователь велел держать наличные отдельно и лететь с ними в Новосибирск. Пенсионерка выполнила указание, прилетела в чужой город и на площади Дружбы передала сверток с деньгами неизвестному парню, который назвал кодовое слово «самолет». После этого она спокойно вернулась в Алдан.

Только когда о случившемся узнали ее дети, пенсионерка обратилась в полицию. Она призналась, что слышала о телефонных мошенниках, но о такой сложной схеме с перелетом и обменом купюр даже не догадывалась.

Полиция призывает жителей республики обязательно поговорить со своими пожилыми родственниками. Объясните им, что о любых подозрительных звонках нужно немедленно рассказывать близким.

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