Избили в гараже и вывезли на мотоцикле: в Красноярском крае мужчина признался в убийстве спустя 20 лет

Убийство жителя Боготола раскрыли спустя 20 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае следователям удалось раскрыть преступление спустя два десятилетия. Речь идет о гибели жителя города Боготол, чье тело с множественными травмами нашли на дороге в промзоне еще 1 июня 2006 года, сообщает Newslab.ru.

Тогда мужчину доставили в больницу, но через несколько дней он скончался. Долгое время установить виновного не удавалось, расследование было приостановлено. В 2026 году материалы дела повторно изучили. Следователи обратили внимание на важную деталь: на месте обнаружения потерпевшего не было никаких следов борьбы. Это натолкнуло на мысль, что мужчину избили в другом месте, а затем специально вывезли в промышленную зону, чтобы запутать следствие.

По новой версии, конфликт произошел в гараже обвиняемого. Тот несколько раз ударил знакомого по голове и телу, потерпевший потерял сознание. Затем его погрузили на мотоцикл, отвезли в промзону и просто бросили на дороге. Следователи повторно допросили свидетелей и выявили противоречия в их показаниях.

Под давлением собранных улик 47-летний житель Красноярска дал признательные показания и детально показал обстоятельства преступления на месте. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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