В Якутске первый день августа будет солнечным и жарким Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске 1 августа будет жарко и сухо. Ночью столбики термометров покажут +15+17 градусов, днем воздух прогреется до +29+31. Осадков синоптики не обещают, ветер западный, 4-9 метров в секунду. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По районам республики погода окажется более разнообразной. В Эвено-Бытантайском, Верхоянском, на западе Колымо-Индигирских районов, на севере Томпонского и Жиганского, а ночью и в Булунском районе пройдут дожди, местами прогремят грозы. Ветер будет умеренным, но на северо-востоке и севере его порывы достигнут 9-14 метров в секунду, при грозах - до 15-20 метров в секунду.

Ночью воздух прогреется до +15+20 градусов, на северо-востоке будет прохладнее - +8+13, а местами на Колыме столбики термометров и вовсе опустятся до +3+8. Днем в центре и на западе республики ожидается настоящий зной - от +28 до +33. На северо-востоке температура поднимется до +18+23, а на Колыме местами будет всего +10+15 градусов.

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