Загазирование, неисправные конвейеры и травмы: на кузбасских шахтах приостановили работы

Ростехнадзор за неделю остановил четыре шахты в Кузбассе из-за грубых нарушений Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сибирское управление Ростехнадзора подвело итоги очередной недели проверок на угольных предприятиях Кузбасса. С 23 по 29 июля инспекторы составили четыре протокола о временном запрете деятельности, что в два раза меньше, чем неделей ранее, сообщает издание VSE42.Ru.

На шахте «Распадская» приостановили работы сразу на трех участках. Причина - загазирование горных выработок, создавшее прямую угрозу жизни горняков. Запрет введен на 90 суток. На шахте имени Рубана на трое суток остановили эксплуатацию ленточных конвейеров, где были выявлены серьезные неисправности. На шахте «Байкаимская» на такой же срок - 90 суток - запретили использовать локомотивы. Самая серьезная ситуация сложилась на шахте «Осинниковская», где приостановили работу монорельсового пути и конвейера после травмирования работника. Материалы по этому делу уже переданы в суд.

По оценке помощника руководителя Ростехнадзора Андрея Виля, своевременные запреты помогли сохранить жизнь и здоровье примерно 20 человек, которые могли пострадать при потенциальных авариях.

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