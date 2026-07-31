Автобусы № 106 и № 124 вернулись на прежние маршруты в Якутске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице республики общественный транспорт вновь курсирует по привычным схемам. Как проинформировали в городской дорожно-транспортной службе, автобусы, следующие под номерами 106 и 124, полностью возобновили работу на своих постоянных направлениях. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ранее из-за размыва дорожного покрытия, вызванного неблагоприятными погодными условиями, автобусы вынужденно меняли свои пути следования. В частности, маршрут № 106 временно не заезжал в микрорайон Сатал на улице Севастьяновской. Конечной остановкой в том направлении служил магазин «Тундра», куда и доставлялись пассажиры. В свою очередь, автобусы № 124 на некоторое время перестали ходить по Намцырскому тракту, что создавало неудобства для жителей прилегающих районов.

Ограничения действовали до тех пор, пока специалисты не устранили причины аварийного состояния дорог и не обеспечили безопасные условия для проезда транспорта.

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