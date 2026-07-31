Юрий Трутнев поручил решить проблему с новыми требованиями для судов в Якутии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил минтрансу России вместе с руководством Якутии заняться урегулированием проблемы, появившейся после того, как начали действовать новые правила технического регламента безопасности объектов внутреннего водного транспорта. Глава республики Айсен Николаев выступил с инициативой отложить внедрение этих требований в Ленском бассейне до конца 2028 года. За этот срок, по его мнению, можно успеть модернизировать суда. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Юрий Трутнев одобрил необходимость детальной проработки этого вопроса. Он поручил минтрансу разобраться в сложившейся ситуации и совместно с якутскими властями подготовить конкретные предложения по ее решению. Айсен Николаев пояснил, что обновленные правила запрещают водителям оставаться в кабинах грузовиков во время перевозки машин на судах. Однако нынешний флот Ленского бассейна не имеет специально оборудованных зон для отдыха водителей.

Из-за этого, как отметил глава республики, объемы грузоперевозок по воде уже начали сокращаться, что ведет к удорожанию доставки товаров. В некоторых случаях перевозчикам приходится обращаться к авиации, что еще сильнее повышает конечную стоимость продукции.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru