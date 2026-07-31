Соседи заметили неладное и вызвали полицию: якутянин попался на кражу у покойного соседа

Мужчина месяц обносил дом покойного соседа в Вилюйском районе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Вилюйском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли необычную кражу. Местные жители сообщили в полицию, что неизвестный мужчина выносит вещи со двора частного дома, хозяин которого недавно скончался. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Оперативники быстро установили подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный мужчина, проживающий по соседству с опустевшим домом. Выяснилось, что он действовал в течение целого месяца. За это время он успел вынести четыре покрышки и четыре диска от автомобиля «УАЗ», электрогенератор и два стеклопакета. Общий материальный ущерб составил порядка 72 тысяч рублей. Похищенное мужчина не продавал - всем имуществом пользовался сам.

В отношении якутянина заведено уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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