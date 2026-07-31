43 лесных пожара бушуют в Якутии на площади почти 200 тысяч гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лесопожарная обстановка в Якутии остается напряженной, но находится под контролем. По данным на утро 31 июля, в семи районах республики действуют 43 лесных пожара. Огонь прошел 190 930 гектаров, площадь активного горения составляет 286,4 гектара. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

За сутки количество очагов увеличилось на 16, а общая площадь, охваченная огнем, выросла на 23 543 гектара. Это связано с медленным продвижением крупных пожаров и выявлением новых точек возгорания.

В Анабарском районе зафиксированы два ландшафтных пожара общей площадью 1 451 гектар. На тушении и мониторинге за сутки были задействованы 316 человек и 53 единицы техники - сотрудники лесоохраны, пожарные, спасатели, авиаторы и добровольцы. Группировку усилили на 55 человек и 29 единиц техники, часть сил перебросили на самые сложные участки, расширили авиапатрулирование.

Особое внимание приковано к поселку Эйик. Там на защите стоят 99 человек и 17 единиц техники. Вокруг села обустроили минерализованную полосу, а с одной стороны естественной преградой служат озера. Кромки огня со стороны жилых территорий уже отработаны, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, задымления в поселках не зафиксировано.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru