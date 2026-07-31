Незаконная торговля и авария на трассе: что случилось в Якутии за день

Двое якутян торговали электронными устройствами и жидкостями без маркировки Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрировали три преступления. Расследование уголовных дел и проведение проверок по всем фактам находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске местный житель повторно сел за руль в состоянии опьянения. Водитель ранее уже привлекался за пьяное вождение, теперь его ждет уголовная ответственность.

В Намском районе заведено уголовное дело в отношении двоих человек. Их подозревают в хранении и реализации немаркированных электронных устройств и жидкостей для них.

В Нерюнгринском районе произошла авария с пострадавшим. Столкнулись автомобили «ТЛК» и «Сузуки Джимини», в результате чего водителя «Сузуки» с травмами госпитализировали в больницу. Кроме того, сотрудники полиции задержали восемь пьяных водителей.

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