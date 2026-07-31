Уровень воды на реке Яна продолжит расти в ближайшие сутки в Якутии Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Верхоянском районе сохраняется сложная обстановка из-за дождевого паводка. Уровень воды в реке Яна продолжает расти у города Верхоянск и села Боронук, где проходит паводковая волна. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На данный момент в двух населенных пунктах подтоплены свыше 80 дворов и 78 жилых домов. Жители заблаговременно покинули опасную зону. Четверо человек разместились в пункте временного размещения на базе Боронукской школы, остальные переехали к родственникам и знакомым.

В самом Верхоянске также развернули два ПВР на случай ухудшения ситуации - в здании Верхоянской школы на улице Новгородова, 44, и в Детской школе искусств на улице Кирова, 42. Спасатели МЧС России и Службы спасения Якутии организовали доставку гуманитарного груза и эвакуацию жителей. Накануне из поселков Томтор и Суордах вертолетом в Якутск доставили 20 детей, их разместили в оздоровительном лагере.

По прогнозам, подъем уровней воды продолжится в ближайшие сутки. Ожидается выход воды на пойменные участки в населенных пунктах Верхоянск, Батагай на реке Яна, а также в Буор-Сысы и Хонуу на реке Индигирка. При получении сигнала об эвакуации необходимо оперативно собрать документы, ценности, необходимые вещи и продукты и следовать на эвакуационный пункт. Спасатели продолжают мониторить обстановку и готовы к любому развитию событий.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru