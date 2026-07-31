Михаил Мишустин отправился в ежегодную рабочую поездку в Якутию Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава российского правительства Михаил Мишустин начал свою традиционную ежегодную поездку по регионам Дальнего Востока. 31 июля премьер-министр будет работать в Якутске. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

С момента своего назначения на пост председателя кабмина Мишустин каждый год отдельно посещает восточные регионы страны, где знакомится с работой социальных и промышленных объектов, а также проводит встречи с губернаторами.

В рамках визита в столицу Республики Саха (Якутия) премьер-министр посетит республиканский онкологический диспансер и креативный кластер «Квартал труда». Запланирована встреча Михаила Мишустина с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

В мероприятиях примут участие зампред правительства – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru