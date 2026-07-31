В Якутске Юрий Трутнев и Айсен Николаев обсудили борьбу с пожарами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Правительства РФ и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел в Якутске рабочую встречу с главой республики Айсеном Николаевым. Стороны обсудили текущую обстановку в регионе: пожароопасный сезон, ликвидацию последствий паводков, подготовку к отопительному периоду и ход северного завоза. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Николаев доложил, что благодаря увеличению федерального финансирования численность лесопожарных формирований удалось довести до 1452 человек, а также создать четыре новых авиаотделения. Благодаря этим мерам удалось снять угрозу с села Эйик, где огонь подходил на расстояние четырех километров. Работы по тушению продолжаются.

Трутнев сообщил, что направил президенту доклад с предложениями по устранению законодательных препятствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, речь идет о расчистке русел рек и создании противопожарных разрывов.

По словам Николаева, паводки нанесли ущерб инфраструктуре, особенно федеральной трассе «Колыма». После спада воды власти рассчитывают на помощь Росавтодора.

Также глава республики поднял вопрос о новых требованиях технического регламента для судов, которые запрещают водителям находиться в кабинах при перевозке грузов. Флот Ленского бассейна не оборудован местами для отдыха, что приводит к сокращению перевозок и росту стоимости доставки. Николаев предложил перенести применение этих требований до конца 2028 года. Трутнев поддержал инициативу и поручил Минтрансу проработать решение.

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