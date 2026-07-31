В Верхоянском улусе Якутии ввели режим ЧС из-за паводка Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Верхоянском улусе Якутии с 27 июля введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Причиной стал масштабный дождевой паводок, который за две недели затопил несколько сел. Первый удар пришелся на Суордах 11-12 июля, затем 23 июля под воду ушло село Сайды на реке Бытантай. 26-27 июля вода в реке Дулгалах снова поднялась - и Суордах затопило повторно, уже сильнее. 28 июля паводок добрался до села Томтор. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сейчас уровень воды в затопленных селах начал снижаться. На месте работают спасатели - 4 человека в Сайдах, по 5 в Суордахе и Дулгалахе. Ведется подсчет ущерба. Вертолетами МЧС доставлено 11 рейсов с гуманитарной помощью, а 30 июля 18 школьников из пострадавших наслегов вывезли в детские лагеря.

Однако ситуация остается напряженной в Верхоянске и соседнем селе Боронук. Боронук полностью ушел под воду, повреждена линия электропередачи над рекой Яна - село осталось без света, связь работает с перебоями. На месте аварийная бригада «Сахаэнерго». В самом Верхоянске прорывает укрепсооружения, подтоплены дворы - работает 10 машин и 20 человек. Ситуацию контролируют руководители республики, которые накануне работали в районе.

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