В Якутске ускорили подготовку к зиме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске проверили готовность города к отопительному сезону - и результаты оказались лучше, чем в прошлом году. Если год назад к этому времени было оформлено всего 8 паспортов готовности многоквартирных домов, то сегодня их уже 110. Общая техническая готовность инженерных сетей составляет 43%. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В жилом фонде уже промыли системы отопления в 1540 домах - это почти две трети от всех 2371, которые нужно проверить. Школы и детские сады выходят на финишную прямую: промывку там выполнили практически везде. Основные проблемы, которые могут помешать старту сезона, - дома, оставшиеся без управляющих компаний, и долги жителей за коммунальные услуги. Местные власти поручили профильным структурам взять эти вопросы на особый контроль.

Городские службы продолжают подготовку к зиме, чтобы ни один дом не остался без тепла. Работа ведется в штатном режиме, отставания от графика нет.

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