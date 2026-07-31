Вертолет МЧС вывез 20 детей из затопленных сел Верхоянского улуса в Якутск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается эвакуация жителей из подтопленных паводком населенных пунктов Верхоянского района. Сегодня вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Якутск 20 детей из сел Суордах и Томтор. Ребята временно покинули зону подтопления - их разместят в детских лагерях, где обеспечат безопасные и комфортные условия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Всего за время работы воздушного судна спасатели эвакуировали из опасных районов более 60 человек, включая детей и пожилых. Кроме того, вертолет доставил около 8 тонн гуманитарного груза в населенные пункты Сайды, Дулгалах и Суордах - продукты, воду, медикаменты и предметы первой необходимости.

Операция по спасению людей и доставке помощи продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасность жителей и не допустить новых жертв. МЧС держит ситуацию на контроле. Все эвакуированные находятся под наблюдением медиков.

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