В Якутии соцработница обворовала пенсионера-инвалида на 135 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Среднеколымском районе Якутии полицейские раскрыли кражу у 78-летнего пенсионера-инвалида. С заявлением в отделение МВД обратилась сестра пожилого мужчины - она заметила, что на банковском счете брата гораздо меньше денег, чем должно быть. Общая сумма пропажи составила 135 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Оперативники установили подозреваемую - 44-летнюю женщину, которая работала социальным работником и помогала пенсионеру по хозяйству. Когда она оформляла подопечному банковскую карту, то привязала к ней свой номер телефона. С конца прошлого года по май текущего она незаметно тратила чужие деньги на личные нужды. Пожилой мужчина страдает проблемами с памятью и не замечал пропажи.

Ущерб частично возмещен, заведено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке избрана подписка о невыезде. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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