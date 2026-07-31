В Якутии за день поймали 27 иностранцев-нарушителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии сотрудники подразделений по вопросам миграции провели масштабный рейд в рамках операции «Трудовой мигрант». За один день полицейские проверили 358 иностранцев на строящихся объектах, в торговых точках, общепите и местах проживания. В итоге выявили 27 административных нарушений в сфере трудовой миграции. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Больше всего нарушителей нашли в Якутске, Алданском и Ленском районах. 11 выходцев из Средней Азии работали без трудовых договоров. Еще 12 допустили нарушения режима пребывания, например, жили не по месту учета или просрочили регистрацию. Задокументированы также два случая подачи ложных сведений при миграционном учете, один факт нарушения иммиграционных правил и один - просрочки оформления патента.

В Нерюнгринском районе и Якутске выявлены двое нелегалов - они покинут страну в ближайшее время. В Ленском районе четверо иностранцев трудились на стройке по патентам, выданным в других регионах. Также проверяются принимающие стороны на предмет фиктивной постановки на учет - за это грозит уголовная статья. В Нюрбинском районе одному иностранцу уже закрыли въезд в Россию. Рейды продолжаются.

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