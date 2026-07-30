В Хангаласском районе бухгалтера оштрафовали за подлог на 300 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хангаласском районе Якутии главный бухгалтер государственного казенного учреждения признана виновной в служебном подлоге. Следствие установило, что 15 июля 2025 года она, находясь на рабочем месте, внесла ложные сведения в документы на оплату проезда в отпуск. Вместо реального маршрута она указала другой - с гораздо более высокой стоимостью билетов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Чтобы провернуть махинацию, подсудимая подделала подпись руководителя в платежном реестре. В итоге ей перечислили 300 тысяч рублей, хотя реальные расходы по утвержденному маршруту составляли всего около 32 тысяч - сумма была завышена почти в десять раз. Противоправную схему вскрыли сотрудники Следственного комитета.

Суд назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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