В Саратове ограничат подачу воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Саратова с 30 июля временно ограничат подачу холодной воды. Как сообщили в МУПП «Саратовводоканал», отключение связано с вводом в эксплуатацию нового участка водовода. На время работ также будет приостановлена работа ряда котельных, из-за чего в некоторых домах временно отключат горячее водоснабжение. Об этом сообщает телеканал Саратов 24.

Завершить ремонт на сетях планируется к 11:00 31 июля. После этого специалисты приступят к заполнению нового водовода и восстановлению штатного режима водоснабжения.

На период отключения для жителей и социальных учреждений организуют подвоз питьевой воды. Получить воду также можно будет по предварительным заявкам. Жителей просят заранее сделать необходимый запас воды.