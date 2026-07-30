В Якутии ожидаются дожди и грозы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В центральных, южных и северо-восточных районах Якутии 31 июля ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. При грозах возможны порывы ветра до 15–20 м/с. На западе республики и по Колыме существенных осадков не прогнозируется. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По данным Якутского УГМС, температура воздуха днем составит +19…+24 градусов. На юге, где пройдут дожди, столбики термометров покажут +13…+18 градусов. Самая теплая погода ожидается в Колымо-Индигирских районах — до +27…+32 градусов.

В Якутске днем прогнозируется небольшой дождь. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с, температура воздуха составит +20…+22 градусов.

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