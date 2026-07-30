В Суордахе спасатели восстанавливают дома после паводка. Фото: Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)

В селе Суордах Верхоянского района спасатели Службы спасения Якутии приступили к активному восстановлению жилых домов и придомовых территорий, пострадавших от дождевого паводка. Работы ведутся по адресным заявкам жителей после осмотра населенного пункта руководством республики. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По словам старшего группы спасателей Аркадия Макитова, от местных жителей уже поступило 24 обращения, из которых 18 полностью отработаны. Специалисты откачивают воду из домов, убирают принесенный паводком мусор, помогают выносить мебель и вещи для просушки. Работы продолжатся до полного выполнения всех заявок.

Гидрологическая обстановка постепенно стабилизируется. По данным на утро 30 июля, уровень воды у села Суордах снизился до 698 сантиметров, что на 55 сантиметров ниже критической отметки.

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