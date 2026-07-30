В Мирном женщину осудили за ножевое ранение супруга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал 37-летнюю женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему супругу. Установлено, что 7 января 2026 года в селе Арылах во время конфликта, возникшего на почве ревности, она нанесла мужчине один удар ножом в область груди. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Полученное ранение было квалифицировано как тяжкий вред здоровью. С учетом рецидива преступлений суд назначил подсудимой наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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