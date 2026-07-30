В Мегино-Кангаласском районе директора учреждения культуры осудили за пьяное вождение Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мегино-Кангаласском районе вынесен приговор директору учреждения культуры, признанному виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Как установил суд, 41-летний мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако в июне 2026 года он вновь сел за руль нетрезвым и был задержан сотрудниками полиции на улице Ленина в поселке Нижний Бестях. Освидетельствование показало 0,59 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Суд назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей, лишил его права управления транспортными средствами на два года, а также конфисковал автомобиль Toyota Gaia, на котором было совершено преступление.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru