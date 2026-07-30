В Якутии суд подтвердил взыскание более 5 млн рублей с недропользователей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девятый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение о взыскании с недропользователей более 5 млн рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в Нерюнгринском районе. Суд поддержал позицию Якутской природоохранной прокуратуры. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Ранее Верховный суд Якутии удовлетворил иск прокуратуры, установив, что в 2021 году при незаконной добыче драгоценных металлов недропользователи проводили работы по осушению русла реки Тимптон, что привело к причинению значительного экологического ущерба.

Ответчики попытались оспорить судебное решение в кассационной инстанции. Однако кассационный суд, согласившись с доводами прокуратуры, оставил решение без изменений, а жалобы недропользователей — без удовлетворения. Решение о взыскании ущерба вступило в законную силу.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru