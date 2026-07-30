В Якутске участникам СВО распределили еще 47 земельных участков Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Агентстве земельных отношений Якутска состоялось очередное распределение земельных участков для участников специальной военной операции и членов их семей. На жеребьевку были приглашены 50 человек, участие приняли 47 заявителей, в том числе восемь человек из числа ранее приглашенных. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По итогам процедуры предоставлено 47 земельных участков. Пять из них расположены в селе Табага, еще 42 — в селе Кильдямцы.

С начала реализации программы приглашения на распределение получили 1 300 человек. На жеребьевки явились 1 140 заявителей, что составляет 88% от общего числа приглашенных. Всего распределено 1 184 земельных участка — 404 в Табаге и 780 в Кильдямцах. Это около 85% от общего количества подготовленных для предоставления земель.

В администрации отметили, что работа по обеспечению участников СВО земельными участками продолжается.

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