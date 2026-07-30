В Верхоянском районе вода ушла из трех сел. Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)

В Верхоянском районе стабилизируется паводковая обстановка. По данным оперативных служб, в селах Сайды, Суордах, Томтор и Юнкюр подтоплений больше нет. Уровни воды опустились ниже критических отметок, дворовые территории постепенно освобождаются от воды. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Вместе с тем паводковая волна продолжает смещаться вниз по течению. В ближайшие сутки прогнозируется подъем уровня воды на реке Яна у Верхоянска, Боронука и Батагая, на реке Адыча у села Бетенкес, а также на Индигирке в районе населенных пунктов Буор-Сысы и Хонуу.

Ранее подтопленными оставались более 200 дворов, в том числе 136 жилых домов. В населенных пунктах продолжают работать спасатели МЧС России и Службы спасения Якутии. Жителей Верхоянского и Момского районов призывают внимательно следить за сообщениями экстренных служб и быть готовыми к возможной эвакуации.

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