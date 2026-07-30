В Якутии произошло 25 лесных пожаров в 10 районах. Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)

В Якутии продолжается борьба с природными пожарами. По данным МЧС России, на утро в республике зарегистрировано 25 лесных пожаров в 10 районах и восемь ландшафтных возгораний в четырех районах. Общая площадь, пройденная лесными пожарами, превышает 167 тысяч гектаров, при этом площадь активного горения составляет 251 гектар. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

За прошедшие сутки число очагов увеличилось на три, а площадь возгораний выросла более чем на 26 тысяч гектаров. К тушению и мониторингу привлечены 261 человек и 24 единицы техники.

Особое внимание уделяется селу Эйик, где сосредоточены 99 специалистов и 17 единиц техники. Вокруг населенного пункта созданы минерализованные полосы, а кромки пожара отработаны. По информации МЧС, угрозы жителям нет, задымления в населенных пунктах не зафиксировано. Ситуация остается напряженной, но находится под постоянным контролем.

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