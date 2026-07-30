В Кузбассе судят двух мужчин за нападение в ресторане и стрельбу в полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таштагольском районе завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. По версии следствия, 27 июля 2025 года на территории одного из ресторанов они напали на мужчину: один из фигурантов душил потерпевшего цепью, а второй наносил удары по голове сумкой, пишет VSE42.Ru.

Спустя два дня один из обвиняемых произвел два выстрела в сотрудника полиции, после чего попытался совершить наезд на него на автомобиле. Силовики задержали злоумышленников при поддержке Росгвардии, суд отправил их под стражу. Свою вину оба не признали.

Уголовное дело направлено в Таштагольский городской суд, фигурантам грозит реальное лишение свободы.