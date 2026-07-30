Минэкологии Якутии проверяет информацию о возможном загрязнении реки Амга Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях появились сообщения о сливе жидкости неизвестного происхождения в реку Амга на территории Бетюнского наслега. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Государственные инспекторы Минэкологии республики незамедлительно организовали выездное обследование, проверка проводится в рамках регионального государственного экологического надзора.

В настоящее время специалисты работают на месте для оценки ситуации, отбора проб воды и установления источника возможного загрязнения. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

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