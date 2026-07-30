В Таттинском улусе после опрокидывания лодки погибли два человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На реке Амга в районе села Харбалах Таттинского улуса обнаружены тела двух мужчин, пропавших после опрокидывания моторной лодки. Поисковые работы проводили спасатели Службы спасения Якутии. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По предварительным данным, трое мужчин возвращались с сенокоса. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. По неустановленной причине лодка перевернулась. До берега смог добраться только один человек — уроженец Таттинского улуса.

Утром 30 июля спасатели обнаружили на дне реки, на глубине около двух метров, тело одного из мужчин и перевернутую лодку. Спустя полчаса второе тело в двух километрах ниже по течению нашли очевидцы, направлявшиеся на сенокос.

По словам начальника Таттинского поисково-спасательного отряда Максима Большакова, погибшие прибыли в улус из Намского и Среднеколымского районов на сезонные работы — для заготовки сена и строительства коровника.

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