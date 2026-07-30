В Якутии бывший судоводитель ответит в суде за небезопасные услуги на воде Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Якутский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя республики, обвиняемого по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность судоводителя, оказывал услуги по перевозке пассажиров или эксплуатации маломерного судна с нарушениями, создававшими реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подробности инцидента и конкретные обстоятельства совершения преступления устанавливаются следствием.

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