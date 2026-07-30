В Намском улусе водолазы нашли тело утонувшего мужчины. Фото: Служба спасения Якутии

Вечером 29 июля в службу спасения поступил сигнал от участкового полиции Намского улуса о гибели мужчины на воде. Трагедия произошла на территории села Графский Берег в местности Песчанка. Утонул 54-летний житель села Намцы. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Для проведения поисковых работ на место оперативно выехала группа из четырех водолазов Службы спасения Якутии под руководством Юрия Юргина, а также три спасателя Намского контрольно-спасательного пункта во главе с Константином Федоровым.

В 1:04 ночи водолазы обнаружили тело погибшего в 25 метрах от берега на глубине 6 метров и подняли его на поверхность. Тело передано сотрудникам органов внутренних дел для установления всех обстоятельств произошедшего.

Служба спасения Якутии напоминает о строгом соблюдении правил безопасности на воде: категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения, в темное время суток и в местах, не оборудованных для купания.

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