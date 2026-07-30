Из-за размывов и подъема воды закрыт проезд на трех участках дорог в Якутии. Фото: Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)

По состоянию на 9 часов утра 30 июля движение транспорта полностью перекрыто на нескольких участках автомобильных дорог республиканского значения в связи с размытием полотна и повышением уровня воды. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В Томпонском районе закрыт проезд по дороге «Яна» с нулевого по 188-й километр из-за подъема воды на реках Улах и Куранах, а также на 103-м километре в районе Медный. Там же, в Томпонском районе, перекрыт участок трассы «Алдан» с нулевого по 107-й километр из-за повышения уровня на реке Восточная Хандыга и разрушения подхода к мосту.

Кроме того, в Кобяйском районе остановлено движение по дороге «Сангар» на протяжении с нулевого по 21-й километр включительно из-за подъема воды на реке Лена. Проезд будет возобновлен после устранения размывов и нормализации гидрологической обстановки.

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