Проверка в мэрии Якутска завершена, угроза взрыва не подтвердилась Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 30 июля на электронную почту Окружной администрации Якутска поступило анонимное письмо с угрозой о заложенном взрывном устройстве в здании на проспекте Ленина, 15. Руководство мэрии немедленно приняло решение об эвакуации всех сотрудников, чтобы обеспечить их безопасность. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

На место происшествия оперативно прибыли полиция, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и взрывотехники. Правоохранители оцепили прилегающую территорию и временно перекрыли движение транспорта по улице Курашова на отрезке от проспекта Ленина до улицы Ярославского.

К 09:50 проверочные мероприятия были завершены. Специалисты тщательно обследовали здание, но не нашли ни взрывных устройств, ни подозрительных предметов. После этого сотрудники администрации вернулись на свои рабочие места, и деятельность мэрии возобновилась в обычном режиме. Дорожное движение на улице Курашова полностью восстановили. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что никакой угрозы для горожан нет, и призвали жителей сохранять спокойствие, доверяя только официальным источникам информации.

Стоит отметить, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, которое создает опасность для людей и имущества, предусмотрена уголовная ответственность. Если такое преступление совершается из хулиганских побуждений, виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы или принудительные работы на срок до трех лет.

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