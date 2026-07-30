Юрий Трутнев и Айсен Николаев проинспектировали строительство Ленского моста. Фото Андрея Сорокина, ЯСИА

Заместитель председателя правительства РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым 29 июля посетил стройплощадку Ленского моста, чтобы оценить темпы работ. Как сообщил Николаев, сопровождавший полпреда, два коффердама уже выведены в русло реки, а третий находится на стадии укрупнительной сборки. На объекте развернуты четыре технологические площадки с вахтовыми городками и производственными цехами, функционируют три бетонных завода. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Трутнев отметил, что до следующего ледохода определены четкие задачи, и стройка идет по графику, которого нужно придерживаться. О деталях хода работ полпреду доложили председатель совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов и директор по строительству Антон Крупнов.

На левом берегу полностью готова одна опора эстакады, на 50% выполнено армирование тела опоры №5, построен временный причал. На правом берегу активно бурят сваи под будущие опоры - из 920 запланированных буронабивных свай уже устроено 244. Дорожное полотно правобережного подхода к мосту отсыпано на 20%. Всего на площадках трудятся около 400 человек и задействовано 110 единиц спецтехники.

Перед визитом полпреда Айсен Николаев лично проверил стройку. 24 июля он поднялся на коффердам и осмотрел место, где установят центральный пилон высотой 284,5 метра. Второй коффердам спустили в русло Лены 17 июля - конструкцию провели по воде около километра и закрепили к свайным якорям, чтобы предотвратить смещение.

Ленский мост включен в национальный проект «Инфраструктура для жизни» - один из ключевых федеральных инструментов развития транспортной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет 174,8 миллиарда рублей. Строительство началось в октябре 2024 года. После ввода мост станет первым круглогодичным автомобильным переходом через Лену, соединит федеральные трассы «Лена», «Вилюй» и «Колыма» и сформирует новый транспортный коридор между Сибирским и Дальневосточным федеральными округами.

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