В Якутске мужчина предстанет перед судом за организацию незаконной миграции Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Якутский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя столицы республики, который обвиняется в организации незаконной миграции. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По версии следствия, с февраля 2024 по май 2026 года обвиняемый предоставил троим иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории России, обустроенные места для постоянного проживания в помещении станции технического обслуживания в Якутске. Делал он это с целью последующего использования их труда и извлечения материальной выгоды.

Уголовное дело направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.

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