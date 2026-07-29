Жителей Якутии ждет контрастная погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пока в одних районах сохраняется летнее тепло до +31 градуса, в других пройдут дожди и грозы, а на арктическом побережье будет не выше +9 градусов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Небольшой дождь пройдет на юго-западе республики, а на юге и северо-востоке осадки местами будут умеренными. В отдельных районах юга и северо-востока прогнозируются грозы.

Ветер будет умеренным. В арктических районах местами возможны порывы до 15–17 м/с, а на юге республики и во время гроз — до 15–20 м/с.

Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, при дождях — до +15…+20 градусов. На северо-востоке и в Колымо-Индигирских районах ожидается жара до +26…+31 градуса, тогда как на арктическом побережье сохранится прохладная погода — всего +4…+9 градусов.

В Якутске осадков не ожидается. Восточный ветер составит 3–8 м/с, а дневная температура воздуха достигнет +24…+26 градусов.

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