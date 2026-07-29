Две якутянки потеряли 7,5 млн рублей из-за телефонных мошенников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии зафиксировали два новых случая телефонного мошенничества, жертвами которых стали женщины разных поколений. 67-летняя пенсионерка из Ленска поверила неизвестным, которые представились сотрудниками ФСБ и сообщили об утечке персональных данных. Под этим предлогом она перевела мошенникам более 4 млн рублей из личных накоплений. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Спустя 10 дней женщина обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Еще одной жертвой аферистов стала 25-летняя жительница Якутска. Ее убедили вложить деньги в биржевые торги и обещали быструю прибыль. Девушка оформила в банке кредит почти на 3,5 млн рублей и перевела деньги мошенникам, но обещанных доходов так и не получила. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

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