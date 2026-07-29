В Нерюнгри инвалиду предоставили квартиру по соцнайму Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Нерюнгри добилась предоставления квартиры по договору социального найма местному жителю, который относится к категории малоимущих, имеет хроническое заболевание и является инвалидом II группы. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Он стоял на учете как нуждающийся во внеочередном предоставлении жилья. Квартира площадью около 40 квадратных метров была предоставлена по иску прокуратуры. Надзорное ведомство добилось восстановления жилищных прав мужчины.

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