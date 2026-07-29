В Якутске подростков будут судить за покушение на сбыт наркотиков Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи в Якутске завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего и 17-летнего подростков. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный организованной группой с использованием интернета. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По данным следствия, подростки нашли через мессенджер неизвестного человека, который дал им инструкции и координаты тайников. 18 июня 2026 года в районах СОТ «Птицевод», Птицефабрика и на улице Нагорной в Якутске они забрали наркотики из тайников и оставили их в других местах для дальнейшего сбыта. Сбыт не довели до конца — подростков задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В СК напомнили, что незаконный оборот наркотиков запрещен и может повлечь длительный срок лишения свободы.

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