В Сайды доставили груз и эвакуировали одного человека. Фото: Служба спасения Якутии

В село Сайды Верхоянского района 29 июля вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России доставил груз первой необходимости и строительные материалы для ликвидации последствий паводка. На борту находилось 1655 килограммов гуманитарного груза, рейс выполнили из поселка Батагай. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Обратно из Сайды в Батагай тем же вертолетом эвакуировали одного человека. В селе продолжаются работы после паводка: спасатели просушивают дома, откачивают воду из подвалов и вскрывают полы для проветривания помещений.

По данным на 29 июля, уровень воды у Сайды составляет 1042 сантиметра. За сутки вода отступила на 19 сантиметров. Опасная отметка, после которой начинают затапливать жилые дома и соцобъекты, составляет 1200 сантиметров.

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