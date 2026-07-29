В Верхоянском улусе ускорят реконструкцию моста и помощь селам Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верхоянском улусе после затопления населенных пунктов из-за дождевого паводка состоялось выездное совещание под руководством председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова. По итогам встречи исполнительным органам власти совместно с администрацией района поручено ускорить реконструкцию мостового перехода, проработать вопрос снабжения жителей сеном и организовать работу студенческих строительных отрядов для адресной помощи. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Также поручено обеспечить раннее начало отопительного сезона и временное размещение детей из пострадавших сел Суордах и Дулгалах в детских учреждениях Якутска. По словам властей, мера позволит создать жителям безопасные и комфортные условия на время ликвидации последствий стихии и подготовить населенные пункты к осенне-зимнему периоду.

Поручения были даны по итогам поездки премьера республики в пострадавшие села. На месте спасатели Службы спасения Якутии продолжают работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

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