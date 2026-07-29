В Якутии из-за дождей прогнозируют подъем рек до опасных отметок Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии сохраняется неблагоприятная гидрологическая обстановка из-за продолжительных дождей. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 28 по 31 июля на большей части республики ожидаются обильные осадки — от 25 до 70 мм, а в центральных районах местами до 90 мм. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

На фоне интенсивного дождевого паводка прогнозируется подъем уровня воды в реках до опасных отметок. На реке Яна у Верхоянска опасная отметка может быть достигнута 28–29 июля, у Батагая — 30–31 июля. На реках Сартанг и Дулгалах высокий паводок ожидается 28–30 июля с выходом к опасным уровням у сел Бала, Юнкюр и Томтор.

Ожидается подтопление пойменных участков дорог, сенокосных угодий и объектов инфраструктуры. Для защиты Верхоянска привлечены силы и техника подрядной организации ООО «Сахаспецмонтаж-95», специалисты ведут работы по укреплению береговой линии и возведению временных защитных сооружений.

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