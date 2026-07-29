В Якутске подростка будут судить за угон питбайка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске в суд направлено уголовное дело об угоне питбайка. По версии следствия, в ночь на 23 апреля 2026 года двое подростков, заметив во дворе жилого дома возле подъезда питбайк марки «КТМ», взломали противоугонный замок ножовкой по металлу и покатили транспортное средство в сторону частного сектора. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Завести двигатель без ключей они не смогли и бросили питбайк в районе частной застройки. Позже транспорт был обнаружен и возвращен владелице в исправном состоянии.

Перед судом предстанет один из подростков, в отношении второго уголовное дело выделено в отдельное производство.

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