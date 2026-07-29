Вертолет МЧС доставил гуманитарную помощь в пострадавшее от паводка село Сайды. Фото: Служба спасения Якутии

Вечером 28 июля в село Сайды Верхоянского улуса прибыл вертолет ГУ МЧС по Якутии с грузом первой необходимости. На борту находились продукты питания, теплые вещи и помпы для откачки воды, которые помогут жителям справиться с последствиями стихии. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Четыре спасателя Верхоянского поисково-спасательного отряда занимаются просушкой жилых домов: откачивают воду из подвалов, вскрывают полы для проветривания помещений, выносят на улицу линолеум и мебель, чтобы ускорить сушку. По данным начальника отряда Егора Слепцова, все работы ведутся оперативно и в плановом режиме.

По состоянию на 20 часов 28 июля уровень воды на реке Яна у села Сайды составляла 1065 сантиметров, что на 6 сантиметров выше, чем 12 часами ранее, при критической отметке в 1200 сантиметров. Все жители, ранее эвакуированные из затопленных домов, уже покинули пункты временного размещения и вернулись в свои жилища. Работы на территории села продолжаются до полной нормализации обстановки.

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