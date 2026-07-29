Ситуация с лесным пожаром у села Эйик стабилизируется в ближайшие дни. Фото: Минэкологии Якутии

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев заявил, что прямой угрозы для жителей села Эйик в Оленекском районе нет, а распространение огня идет с севера на юг, что учитывается при планировании защитных мероприятий. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Работы по тушению ведутся круглосуточно. Для защиты населенного пункта создается система заградительных рубежей, вручную прокладывается минерализованная полоса полукругом по маршруту от озера Арбанда до озера Эйик через озеро Ойбон-Кюель. Естественными преградами служат водоемы, расположенные к югу и северо-западу от села. Проводится окарауливание периметра после отжига, а также выполнен воздушный облет очага для оценки обстановки и корректировки действий наземных групп.

Министр отметил, что восточная сторона уже отожжена в сторону пожара и местами соединилась с основным фронтом, а по северной стороне создана линия от зимника до озера. По его прогнозу, в ближайшие дни ситуация стабилизируется, пожар будет локализован, а затем ликвидирован. Напомним, с 27 июля в Оленекском районе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с действующим лесным пожаром у села Эйик.

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